Сирия как поле соперничества США с Россией: борьба с ИГ — соревнование или взаимодействие

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Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Соединенных Штатов Дэвид Саттерфилд заявил о том, что Вашингтон не видит Россию своим конкурентом в рамках борьбы с «Исламским государством»* (деятельность запрещена в РФ) на территории Сирии. По его словам, Москва и Вашингтон не соревнуются, а, напротив, даже взаимодействуют с целью навсегда ликвидировать террористов ИГ*. Саттерфилд также подчеркнул, что формирование зон деэскалации на территории САР — как раз является частью совместной работы РФ и США, направленной на уничтожение крупнейшей террористической организации.

Представитель госсекретаря заявил об этом в ходе брифинга, посвященного результатам министерской встречи по вопросам сирийского кризиса, которая прошла на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В заседании принимали участие многие страны, так или иначе участвующие в конфликте в САР. Среди них — Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Канада, Саудовская Аравия, Катар, Иордания и другие, но не Россия. На вопрос журналистов о том, почему представители РФ не были приглашены на встречу, посвященную обсуждению кризиса в Сирии, Саттерфилд не смог внятно ответить. Он лишь отметил, что в заседании принимали участие государства, желающие добиться уничтожения «Исламского государства», стабилизации ситуации и сохранения независимости САР.

Чем же так отличаются задачи США и РФ в Сирии? Можно ли говорить о том, что в ходе брифинга Саттерфилд слукавил как минимум дважды, и мировые державы все же являются самыми настоящими конкурентами в деле противостояния ИГ? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Строго говоря, данное высказывание и.о. помощника госсекретаря США вполне корректно, считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Обе силы, действительно, в той или иной степени противостоят боевикам ИГИЛ*, и нередко им приходится координировать друг с другом свои действия. Наверное, говорить о какой-то конкуренции или соперничестве в деле борьбы с террористами можно, но глубокая разница между позициями РФ и США по Сирии кроется не здесь.

«В вопросе противостояния ИГ, действительно, и Россия, и Соединенные Штаты являются своего рода союзниками, поскольку борьба с этой группировкой является задекларированной общей целью. Другое дело, что Вашингтон периодически ловят на том, что те или иные связанные с США структуры оказывают какую-либо помощь исламским боевикам. Однако все это, разумеется, закулисные движения, которые никогда официально не поддерживались. А так Штаты, действительно, объявляют «Исламское государство» своим внешним врагом, и в этом отношении действует принцип: враг моего врага — мой друг».

При этом важно понимать то, насколько приоритетна задача уничтожения ИГ для каждой из сторон. Если для России борьба с терроризмом является первостепенной целью в Сирии, то для США эта задача далеко не единственная и далеко не главная. В этом и лежит глубокое противоречие между позициями РФ и США, которое теперь наглядно отражает военная ситуация, сложившаяся в окрестностях Дейр эз-Зора.

В то время как российские ВКС поддерживают правительственную сирийскую армию в рамках операции по освобождению города от оккупации ИГИЛ, союзные американцам курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF) под прикрытием ВВС США вторгаются на территорию провинции. Их цель — не столько борьба с террористами, сколько установление контроля над как можно более обширными территориями, и в том числе крупными нефтеносными районами на северном берегу Евфрата.

И если раньше Соединенные Штаты для выполнения своих первостепенных задач в Сирии использовали, прежде всего, группировки вооруженной оппозиции, которые при этом воевали против правительства САР, то теперь такой силой стали курды, которые своими нынешними действиями могут спровоцировать начало новой гражданской войны. Напомним, подразделения САА и SDF все ближе друг к другу в районе к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Стороны уже успели обменяться взаимными предупреждениями, грозясь перейти к прямым боевым действиям.

«Сейчас Соединенным Штатам интересно «отжать» — то есть отвоевать или захватить — как можно большую часть территорий Сирии, неподконтрольных официальному Дамаску. Это, безусловно, существенно осложнит процесс установления полноценного контроля сирийской армией над суверенной территорией страны. Вашингтону выгодно для этого использовать курдов, они это, соответственно, и делают. Причем курдские отряды и сами, конечно, не против получить больше территорий, чтобы потом иметь рычаги давления на Дамаск».

* Организация запрещена на территории РФ.