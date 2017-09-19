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Россия
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Политика
Украина и Польша намерены усилить военное сотрудничество из-за учений «Запад-2017»
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    Украина и Польша намерены усилить военное сотрудничество из-за учений «Запад-2017»

    21:15  19 Сентября 2017
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    Украина и Польша намерены усилить военное сотрудничество из-за учений «Запад-2017»

    Нью-Йорк, 19 сентября. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, по итогам которых стороны усилить взаимодействия между оборонными ведомствами на фоне российско-белорусских учений «Запад-2017». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

    «Украина и Польша усиливают взаимодействие между оборонными ведомствами из-за российско-белорусских военных учений», — сообщил Цеголко.

    Кроме того, Порошенко и Дуда обсудили вопросы двусторонних отношений, а также сотрудничество в области энергетической безопасности и трансграничных отношений.

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    Автор: Алексей Громов
    #польша #украина #порошенко #учения #запад-2017 #дуда
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