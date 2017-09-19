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Россия
Первая солнечная электростанция на российских модулях была построена на Алтае
Общество
СМИ назвали причину смерти офицера Петрова, предотвратившего ядерную войну
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    СМИ назвали причину смерти офицера Петрова, предотвратившего ядерную войну

    21:29  19 Сентября 2017
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    СМИ назвали причину смерти офицера Петрова, предотвратившего ядерную войну

    Москва, 19 сентября. В подмосковном Фрязино в возрасте 77 лет скончался подполковник Станислав Петров, не допустивший начала ядерной войны между США и Советским союзом. Смерть легендарного офицера в мае 2017 года подтвердил его сын Дмитрий.

    Сообщения о смерти Петрова появились в зарубежных СМИ в середине сентября. Первым о его кончине написало немецкое издание WAZ, вышедшее с некрологом «Умер спаситель мира». 18 сентября американская газета The New York Times тоже опубликовала материал о Петрове. В качестве причины смерти журналисты указывали застойную пневмонию.

    «Да, я подтверждаю, он умер еще в мае», – сообщил о смерти отца сайту «Звезда» Дмитрий Петров. 

    СМИ назвали причину смерти офицера Петрова, предотвратившего ядерную войну

    В сентябре 1983 года Петров, находясь на дежурстве, увидел сообщение на компьютере о якобы запуске межконтинентальных баллистических ракет с территории США. Офицер решил, что произошло ложное срабатывание системы, и сообщил о компьютерном сбое по правительственной станции. Впоследствии в ходе расследования выяснилось, что датчики приняли за пуск МБР отраженный солнечный свет.

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    Автор: Борис Любимов
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