В Казани задержали мужчину, который напал с ножом на отделение банка

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Казань, 19 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани мужчину, который совершил нападение на отделение банка.

Злоумышленник, вооруженный ножом, украл в банке около 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД.

«Примерно в 14.30 мск 19 сентября в Казани вооруженный кухонным ножом мужчина зашел в отделение одного из банков на улице Парина, где, угрожая физической расправой одному из банковских работников, похитил порядка 150 тысяч рублей и скрылся», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Никто из сотрудников организации не пострадал. Подозреваемого удалось задержать по горячис следам.

