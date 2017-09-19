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В Казани задержали мужчину, который напал с ножом на отделение банка
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    В Казани задержали мужчину, который напал с ножом на отделение банка

    21:29  19 Сентября 2017  /обновлено: 22:14  19 Сентября 2017
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    Задержан подозреваемый в нападении на Николая Ляскина

    Казань, 19 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани мужчину, который совершил нападение на отделение банка.

    Злоумышленник, вооруженный ножом, украл в банке около 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД.

    «Примерно в 14.30 мск 19 сентября в Казани вооруженный кухонным ножом мужчина зашел в отделение одного из банков на улице Парина, где, угрожая физической расправой одному из банковских работников, похитил порядка 150 тысяч рублей и скрылся», — рассказали в пресс-службе ведомства.

    Никто из сотрудников организации не пострадал. Подозреваемого удалось задержать по горячис следам.
     

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    Автор: Алексей Громов
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