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«Детский мир» в центре Москвы эвакуировали после звонка о бомбе
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    «Детский мир» в центре Москвы эвакуировали после звонка о бомбе

    21:01  19 Сентября 2017
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    «Детский мир» в центре Москвы эвакуировали после звонка о бомбе

    Москва, 19 сентября. Посетители и сотрудники магазина «Детский мир» в Москве эвакуированы после анонимного сообщения о взрывном устройстве  в здании магазина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

    «После анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуированы посетители и сотрудники магазина «Детский мир» на улице Воздвиженке», — сообщил источник.

    Стоит отметить, что с 11 сентября по всей России фиксируются анонимные сообщения о «минировании» торговых центров, вокзалов, жилых домов и учреждений. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, однако из-за возможной угрозы спецслужбы каждый раз проводят эвакуацию.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #минирование #анонимные сообщения
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