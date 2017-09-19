«Детский мир» в центре Москвы эвакуировали после звонка о бомбе

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Москва, 19 сентября. Посетители и сотрудники магазина «Детский мир» в Москве эвакуированы после анонимного сообщения о взрывном устройстве в здании магазина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

«После анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуированы посетители и сотрудники магазина «Детский мир» на улице Воздвиженке», — сообщил источник.

Стоит отметить, что с 11 сентября по всей России фиксируются анонимные сообщения о «минировании» торговых центров, вокзалов, жилых домов и учреждений. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, однако из-за возможной угрозы спецслужбы каждый раз проводят эвакуацию.