Сирия: в Дейр эз-Зоре впервые за шесть лет прошло театральное выступление

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Дейр эз-Зор, 19 сентября. Жители сирийского Дейр-эз-Зора впервые за шесть лет посмотрели театральное выступление, которое организовали власти города при поддержке иранского исламского культурного центра.

Глава молодежной организации Дейр эз-Зора «Басмат Шабаб» Яхия Шибли сообщил, что в театральном выступлении участвовали местные актеры. «В городе с 2011 года не проводилось никаких массовых мероприятий, сегодня проходит первое. Надо поддержать людей и порадовать их», — сказал собеседник РИА Новости.

Передвижной театр развернули в центре города, за выступлением следили сотни горожан. Известно, что представительница «Басмат Шабаб» спела «Катюшу» на русском языке. Кроме того, в ходе мероприятия была озвучена благодарность России за помощь, а США просили «прекратить убивать граждан Сирии».