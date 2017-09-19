Сирия: боевики укрепляют позиции в Идлибе в нарушение перемирия

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Боевики оппозиционных формирований, базирующиеся в провинции Идлиб, получили крупную партию вооружений. Об этом сообщает новостной ресурс в соцсети Twitter (@WarfareWW). Колонна с подкреплением была замечена на пути из соседней Хамы. Многие местные активисты полагают, что новое оружие было направлено в регион представителями командования группировки сил США в Сирии. Ранее Вашингтон оказывал поддержку вооруженной оппозиции, однако недавно Дональд Трамп решил свернуть программу по финансированию сирийских боевиков. Многие эксперты, впрочем, уверены, что США продолжают помогать оппозиционным силам, но уже неофициально.

Source: "Moderate" opposition in #Idlib received a big batch of armaments for an ongoing offensive towards #Hama pic.twitter.com/BPhSP2TQzo — Warfare Worldwide (@WarfareWW) September 19, 2017

Важно отметить, что в регионе в соответствии с соглашением, заключенным в ходе последней встречи в Астане, была сформирована зона деэскалации. Соответственно на территории провинции запрещено применение любых видов оружия.

Ранее позиции Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хама недалеко от границы с Идлибом подверглись серии неожиданных атак исламистов. Кроме того, под обстрелами оказалась правительственная авиабаза на окраине административного центра региона. Согласно данным оппозиционного источника, в результате мощного артиллерийского удара со стороны боевиков были уничтожены три самолета ВВС САР.