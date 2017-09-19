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Общество
Меланья Трамп дала сутки, чтобы убрать билборды с ее фото в Хорватии
Общество
Меланья Трамп дала сутки, чтобы убрать билборды с ее фото в Хорватии
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    Меланья Трамп дала сутки, чтобы убрать билборды с ее фото в Хорватии

    20:49  19 Сентября 2017
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    Меланья Трамп дала сутки, чтобы убрать билборды с ее фото в Хорватии

    Нью-Йорк, 19 сентября. Первая леди США Меланья Трамп потребовала от Американского института в Хорватии в течение 24 часов убрать ее фотографии с билбордов на улицах Загреба. Об этом заявила адвокат Меланьи Трамп Наташа Пирц Мусар.

    По словам адвоката, сотрудники Американского института в Хорватии не ознакомились с хорватским законодательством, которое запрещает использование фотографий человека в коммерческих целях без его согласия.

    Несколько дней назад на улицах Загреба появились билборды с изображением Меланьи Трамп с подписью: «Только представьте, как далеко вы сможете дойти, хоть немного зная английский!». Плакаты были рекламой языковых курсов Американского института в Загребе, который занимается популяризацией английского языка в Хорватии.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #меланья трамп #реклама #хорватия #загреб
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