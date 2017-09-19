Эксперт раскрыл перспективы Lada Vesta SW Cross и Vesta SW на рынке

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Москва, 19 сентября. «АвтоВАЗ» объявил официальные цены на новые автомобили Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Их стоимость будет зависеть от типа комплектации — Comfort, Luxe и Prestige.

Стоимость автомобиля Lada Vesta SW варьируется от 639,9 тыс. до 745 тыс. руб. Цена Lada Vesta SW Cross стартует от 755,9 тыс. рублей, а максимальная комплектация обойдется в 847,9 тыс. рублей. Прием заказов на модели открывается во всех салонах официальных дилеров Lada со вторника, 19 сентября.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, у новинки «АвтоВАЗа» практически нет конкурентов на отечественном рынке. Есть прогноз, что именно универсал перетянет на себя основные продажи. И хотя он не такой вместительный, как Largus, зато отличается большей красотой, уверен эксперт.

«Разница между седаном и универсалом — 32 тыс. руб. Это не столь принципиальная разница в контексте выбора автомобиля, а за эту доплату можно получить более вместительную вариацию Vesta», — отметил он в беседе с Газетой.Ru.

Кадаков добавил, что у Lada Vesta SW есть высокий экспортный потенциал, а SW Cross выпустили в очень удачное время, поскольку спрос на кроссоверы в нашей стране растет.