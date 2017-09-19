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Общество
Минтранс прокомментировал планы Киева оштрафовать российские авиакомпании
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    Минтранс прокомментировал планы Киева оштрафовать российские авиакомпании

    20:36  19 Сентября 2017
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    Минтранс прокомментировал планы Киева оштрафовать российские авиакомпании

    Москва, 19 сентября. Минтранс России пока не получал от Украины уведомления о вводе штрафов для российских авиакомпаний из-за якобы нарушения воздушного пространства Украины. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов.

    «По крайней мере я на данный момент ничего официально не получал», — ответил он на вопрос ТАСС о выписке Госавиаслужбой Украины штрафов российским перевозчикам.

    Минтранс прокомментировал планы Киева оштрафовать российские авиакомпании

    Ранее в Государственной авиационной службе Украины сообщили, что с момента введения санкций российским авиакомпаниям выписали более 20 тыс. штрафов из-за рейсов в Крым. В Киеве по-прежнему считают полуостров украинской территорией, поэтому полеты над ним расцениваются украинской стороной как нарушение воздушного пространства. Общая сумма штрафов, по данным Госавиаслужбы, достигла около 2,72 млрд гривен.

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    Автор: Борис Любимов
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