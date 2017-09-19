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Россия
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Политика
Венесуэла остудила планетарные амбиции Трампа
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    Венесуэла остудила планетарные амбиции Трампа

    21:14  19 Сентября 2017
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    Венесуэла остудила планетарные амбиции Трампа

    Каракас, 19 сентября. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса раскритиковал первое выступление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Генассамблее ООН. 

    «Трамп — не президент мира. Каждая страна имеет право решать, какую систему ее правительство хочет развивать», — подчеркнул дипломат.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал продолжить оказывать санкционное давление на власти Венесуэлы.

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    Автор: Алексей Громов
    #трамп #венесуэла
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