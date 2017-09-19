Венесуэла остудила планетарные амбиции Трампа

Каракас, 19 сентября. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса раскритиковал первое выступление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

«Трамп — не президент мира. Каждая страна имеет право решать, какую систему ее правительство хочет развивать», — подчеркнул дипломат.