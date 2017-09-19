Венесуэла остудила планетарные амбиции Трампа
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Каракас, 19 сентября. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса раскритиковал первое выступление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
«Трамп — не президент мира. Каждая страна имеет право решать, какую систему ее правительство хочет развивать», — подчеркнул дипломат.
#ONU Canciller de Venezuela @jaarreaza responde a Donald Trump https://t.co/TALC0dRYSZ— Cancillería ???????? (@vencancilleria) September 19, 2017
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал продолжить оказывать санкционное давление на власти Венесуэлы.