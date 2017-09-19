Не можем не выехать на вызов: врачи скорой помощи Донецка рассказали о работе под обстрелами

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В ночь с 17 на 18 сентября поступила информация, что бригада специалистов Подстанции скорой медицинской помощи №3 города Донецк, несмотря на продолжающийся минометный и гранатометный обстрел, прорвалась в прифронтовой микрорайон и ответила на вызов местного жителя.

Для того, чтобы выяснить подробности происшествия, корреспонденты Федерального агентства новостей отправились на станцию скорой помощи в Петровский район Донецка.

Около станции стояли три припаркованных автомобиля скорой помощи. На борту одного из них были заметны вмятины, заклеенные красным скотчем. Как выяснилось, это были следы попадания осколков от мины, выпущенной по наряду медиков, прибывших на ночной вызов.

На входе корреспондентов ФАН встретил врач-фельдшер — мужчина в возрасте около пятидесяти лет. Именно он оказал первую помощь позвонившему на станцию мирному жителю, а после попал под обстрел украинских снарядов. Собравшиеся около здания сотрудники подстанции выразили удивление тому, что съемочную группу заинтересовал именно этот обстрел: дело в том, что каждый выезд в микрорайон Трудовские, расположенный на окраине Донецка, заканчивается обстрелом наряда.

«Мы каждый день попадаем под обстрелы. Почему именно этот вас заинтересовал? Для нас это обычное дело. Каждый раз, выезжая на вызов, не знаешь, вернешься или нет», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН Виктор Федорович, врач-фельдшер.

Донецкие медики вынуждены отправляться на передовую без элементарных средств защиты. Бронежилеты и каски попросту не входят в комплект работника скорой помощи. Но врачи нуждаются в них, так как украинские военные часто намеренно бьют именно по врачам и спасателям.

«Наши машины привлекают внимание. Корректировщики видят наши мигалки, а затем позади и впереди нас начинают падать мины. Иногда по нам стреляют и снайперы», — добавляет медсестра.

Каждый выезд скорой помощи в Донецке является априори опасным. Так, по рассказам персонала Подстанции №3, однажды наряду пришлось выехать на адрес, находящийся непосредственно на линии фронта.

Когда врачи приехали по указанному адресу, то не нашли на месте дома. Там были только руины, из которых слышались человеческие голоса. Жителей дома завалило в подвале, где они спасались от обстрела. Едва медики начали разбирать развалины, начался новый обстрел — мигалки скорой помощи в очередной раз привлекли внимание украинских военных. После этого уже самим врачам пришлось спасаться в подвале разрушенного дома. При этом одна из медсестер получила ранение в ногу.

«Иногда военные спрашивают нас, куда мы едем без бронежилетов и касок. А мы и говорим, что на вызов. Просто это наша обязанность. Мы не можем не выехать на вызов. Иногда нам помогают военные и привозят раненых на своем транспорте. Но не всегда они могут это сделать. Они могут быть заняты, и тогда на передовую едем уже мы», — подвел итог фельдшер.

После этого нашу группу проводили к упомянутой выше машине скорой помощи с отметинами на корпусе.

«Я на ней всю войну прокатался — и под обстрелы на ней попадал. Мы заклеили вмятины от осколков, чтоб мирные жители думали, что мы не попадаем в опасные ситуации», — рассказал водитель автомобиля.

Он также добавил, что вынужден был заменить стекла, которые после попадания фрагментов мины пошли «паутинкой».

Выходя на пост, сотрудники донецкой скорой помощи не знают, вернутся ли домой после окончания смены. Но даже дома не каждый из них может чувствовать себя в безопасности. Виктор Федорович проживает в фронтовой Александровке, постоянно подвергающейся обстрелам ВСУ. Не раз и не два ему приходилось вывозить из-под огня своих собственных соседей.