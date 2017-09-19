Минобороны уточнило состояние командующего ВДВ, попавшего в ДТП в Мурманской области

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Москва, 19 сентября. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области. Его жизнь находится вне опасности, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данным ведомства, водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который двигался в составе воинской колонны. В результате столкновения Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие пострадали.

Военных оперативно доставили в госпиталь, где им оказали медицинскую помощь.