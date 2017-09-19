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Минобороны уточнило состояние командующего ВДВ, попавшего в ДТП в Мурманской области
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    Минобороны уточнило состояние командующего ВДВ, попавшего в ДТП в Мурманской области

    20:00  19 Сентября 2017
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    Минобороны уточнило состояние командующего ВДВ, попавшего в ДТП в Мурманской области

    Москва, 19 сентября. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области. Его жизнь находится вне опасности, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

    По данным ведомства, водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который двигался в составе воинской колонны. В результате столкновения Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие пострадали.

    Военных оперативно доставили в госпиталь, где им оказали медицинскую помощь.

    «Состояние здоровья командующего ВДВ характеризуется медиками как удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает», — добавили в министерстве обороны.

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    Автор: Борис Любимов
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