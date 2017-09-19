Новости Украины: «штраф» российским авиакомпаниям, Саакашвили и наличка Порошенко, новые губы «Батькивщины»

В Избранное

Украина, 19 сентября. Украина начислила штрафы российским авиаперевозчикам за полеты в Крым; Саакашвили рассказал о складе налички в администрации президента и уволил своего пресс-секретаря за антисемитизм в адрес Порошенко; Юлия Тимошенко, ее новые наряды и губы. Последние новости Украины — в обзоре Федерального агентства новостей.

Штрафы для российских авиакомпаний

Киев начислил крупные штрафы российским авиакомпаниям за полеты в Крым, который власти Украины считают «оккупированной территорией».

Сообщается, что сумма штрафов, выписанных Госавиаслужбой Украины, составляет 2,72 миллиарда гривен (порядка 103 миллионов долларов). Всего украинские чиновники выписали 20 тысяч штрафов, касающихся 40 российских авиаперевозчиков, среди которых: «Аэрофлот», авиакомпания «Россия», «Газпром авиа», Red Wings, АЛРОСА, «Уральские авиалинии», UTair, «Трансаэро» и многие другие. В том случае, если штраф не будет погашен в 15-дневный срок, в дело вступает Государственная исполнительная служба Украины, которая, согласно инструкциям, должна будет осуществить принудительное взыскание с должников.

Остается непонятным, как Киев собрался взыскивать долги с руководства авиакомпаний, находящихся в России…

Саакашвили рассказал о складе с наличкой

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сдал с поличным своего заклятого друга Петра Порошенко. По словам истинного украинского грузина, в здании администрации президента Украины есть склад с наличными.

«Они как пилили бабки, так и будут пилить, — заявил Саакашвили на брифинге напротив здания администрации. — У них там целый склад налички на первом этаже, вот в этом здании».

По его словам, желающим в следующий раз посетить здание президентской администрации стоит на входе поинтересоваться, где это «золотое» место.

Заклятый друг вступился за друга

Несмотря на то, что Михаил Саакашвили решил рассказать всему миру, где Порошенко хранит денежки на президентские нужды, скандальный политик и американский протеже решил уволить своего пресс-секретаря Дарью Чиж, усмотрев в ее речах о Порошенко антисемитизм.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Чиж, написав что-то о гаранте украинской конституции в соцсети, назвала Петро Алексеевича Вальцманом, однако позже пост был удален, а сама Дарья принесла извинения.

Тюнинг Тимошенко

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посетила заседание Верховной рады в экстравагантном жакете. СМИ тут же окрестили Юлин наряд «генеральским пиджаком».

«Похоже на то, что одежда для Тимошенко выполнена под старинный стиль военных пиджаков французской армии 1808–1815 годов», — отмечает в сообщении 24-й канал.

Отметим, что Юлия Владимировна снова нацепила на голову свою знаменитую косу, а также, вероятно, увеличила губы — чтобы быть в тренде.

Ранее пальму первенства за экстравагантные наряды держала нардеп Надежда Савченко. Среди запомнившихся был пиджак как у Сталина, костюм «монашки» и «вышиванка Элвиса Пресли».