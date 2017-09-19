Скончался офицер Станислав Петров, спасший мир от ядерной войны

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Москва, 19 сентября. В Подмосковье на 78-м году жизни скончался советский офицер Станислав Петров, 26 сентября 1983 года предотвративший потенциальную ядерную войну. Его смерть подтвердил сын Дмитрий, уточнивший, что отец скончался еще в мае.

«Да, я подтверждаю, он умер еще в мае», – сказал Дмитрий Петров сайту «Звезды».

Советский офицер считается одним из главных героев холодной войны. В сентябре 1983 года он находился в командном пункте системы спутникового предупреждения о ракетном нападении, когда компьютер выдал сообщение о якобы запуске ракеты с территории США. Офицер решил, что произошло ложное срабатывание системы, и сообщил о компьютерном сбое по правительственной станции. Впоследствии в ходе расследования выяснилось, что приборы приняли за ракетный пуск отражающийся от облаков свет солнечных лучей.