В Орле эвакуируют вокзалы, мэрию и торговые центры после звонков о минировании

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Орел, 19 сентября. Здание правительства Орловской области, а также несколько вокзалов и торговых центров эвакуируют из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В Орле эвакуируют 12 зданий, в том числе здание областной администрации, мэрию города, автовокзал, железнодорожный вокзал, завод «Протон», туристический центр, восемь торговых центров, а также центральный универмаг и кинотеатр «Победа», — сообщил источник.

В настоящее время здания проверяют сотрудники спецслужб, дежурят спасатели и полицейские, врачи скорой помощи. Кроме того, перекрыто движение на нескольких улицах.