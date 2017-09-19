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В Орле эвакуируют вокзалы, мэрию и торговые центры после звонков о минировании
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    В Орле эвакуируют вокзалы, мэрию и торговые центры после звонков о минировании

    20:15  19 Сентября 2017
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    В Орле эвакуируют вокзалы, мэрию и торговые центры после звонков о минировании

    Орел, 19 сентября. Здание правительства Орловской области, а также несколько вокзалов и торговых центров эвакуируют из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

    «В Орле эвакуируют 12 зданий, в том числе здание областной администрации, мэрию города, автовокзал, железнодорожный вокзал, завод «Протон», туристический центр, восемь торговых  центров, а также центральный универмаг и кинотеатр «Победа», — сообщил источник.

    В настоящее время здания проверяют сотрудники спецслужб, дежурят спасатели и полицейские, врачи скорой помощи. Кроме того, перекрыто движение на нескольких улицах.

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    Автор: Алексей Громов
    #бомба #минирование #орел #мэрия #вокзалы
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