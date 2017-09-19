Макрон назвал полезным астанинский формат переговоров по Сирии

В Избранное

Париж, 19 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал полезным астанинский формат переговоров по ситуации в Сирии и предложил составить политическую дорожную карту по САР.

«Франция предлагает инициативу партнерам по составлению политической дорожной карты по Сирии. Она включала бы в себя контактную группу, куда входили бы все представители постоянных членов и заинтересованные стороны», — сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Макрон также назвал полезным астанинский формат по Сирии, при этом выразив мнение, что его недостаточно для урегулирования конфликта в стране.

Ранее в Казахстане завершилась шестая встреча в рамках астанинского процесса. По итогам заседания представители делегаций России, Турции и Ирана подписали соглашение о формировании зоны деэскалации в провинции Идлиб и договорились, что каждая сторона направит в регион подразделения военной полиции с целью обеспечивать безопасность и следить за соблюдением перемирия.