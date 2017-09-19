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Макрон назвал полезным астанинский формат переговоров по Сирии
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    Макрон назвал полезным астанинский формат переговоров по Сирии

    19:40  19 Сентября 2017  /обновлено: 20:11  19 Сентября 2017
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    Астанинского формата недостаточно для урегулирования конфликта в Сирии — Макрон

    Париж, 19 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал полезным астанинский формат переговоров по ситуации в Сирии и предложил составить политическую дорожную карту по САР.

    «Франция предлагает инициативу партнерам по составлению политической дорожной карты по Сирии. Она включала бы в себя контактную группу, куда входили бы все представители постоянных членов и заинтересованные стороны», — сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

    Макрон также назвал полезным астанинский формат по Сирии, при этом выразив мнение, что его недостаточно для урегулирования конфликта в стране.

    Ранее в Казахстане завершилась шестая встреча в рамках астанинского процесса. По итогам заседания представители делегаций России, Турции и Ирана подписали соглашение о формировании зоны деэскалации в провинции Идлиб и договорились, что каждая сторона направит в регион подразделения военной полиции с целью обеспечивать безопасность и следить за соблюдением перемирия.

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    Автор: Борис Любимов
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