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Путин поздравил сотрудников концерна «Алмаз-Антей» с Днем оружейника
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    Путин поздравил сотрудников концерна «Алмаз-Антей» с Днем оружейника

    22:00  19 Сентября 2017
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    Путин поздравил сотрудников концерна «Алмаз-Антей» с Днем оружейника

    Москва, 19 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников концерна «Алмаз-Антей» с Днем оружейника. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

    «Хочу поблагодарить ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, создающих качественное и надёжное вооружение и технику, за ответственное, добросовестное отношение к делу. И желаю всем вам новых успехов в работе, здоровья и благополучия», — отметил глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

    Путин поздравил сотрудников концерна «Алмаз-Антей» с Днем оружейника

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве появился памятник конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову.

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    Автор: Алексей Громов
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