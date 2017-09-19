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Москва, 19 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников концерна «Алмаз-Антей» с Днем оружейника. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

«Хочу поблагодарить ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, создающих качественное и надёжное вооружение и технику, за ответственное, добросовестное отношение к делу. И желаю всем вам новых успехов в работе, здоровья и благополучия», — отметил глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве появился памятник конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову.