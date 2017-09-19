«Яндекс» представил новую систему для автомобилистов

В Избранное

Москва, 19 сентября. Компания «Яндекс» запустила платформу «Яндекс.Авто», которая включает в себя комплекс приложений с голосовым управлением и единым интерфейсом для использования за рулем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Платформа «Яндекс.Авто» объединила в себе навигатор, приложения «Яндекс.Погода» и «Яндекс.Музыка». Кроме того, платформа поддерживает подключение мобильного телефона и флэш-карты. При этом система поддерживает голосовое управление.

Кроме того, сервис предупредит водителя о пробках и других происшествиях на дороге. «Яндекс.Авто» будет работать на базе бортовых компьютеров под управлением Android и Linux.