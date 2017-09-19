Путин поручил разработать меры по господдержке экотуризма

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Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по развитию экотуризма на особо охраняемых природных территориях в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Кабмину также предстоит создать туристический информационный экопортал, который будет содержать информацию о природоохраняемых территориях, их транспортной доступности, туристических маршрутах и наличия специальной инфраструктуры. Чиновники должны выполнить оба поручения до 1 ноября.