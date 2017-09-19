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Общество
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Общество
Трамп о внешней политике США: Мы хотим гармонии и дружбы
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    Трамп о внешней политике США: Мы хотим гармонии и дружбы

    19:27  19 Сентября 2017
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    Трамп о внешней политике США: Мы хотим гармонии и дружбы

    Вашингтон, 19 сентября. США стремятся не к территориальной экспансии, а к «гармонии и дружбе» с другими странами. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на  Генеральной Ассамблее ООН.

    «Мы хотим гармонии и дружбы, а не конфликта и борьбы. Нами движут желания получать результат, а не идеологии. Мы проводим политику реализма, основанного на принципах, общих целях, интересах и ценностях», — сказал глава США.

    По словам Трампа, США не стремились к «территориальной экспансии или попыткам навязать свой образ жизни другим». При этом глава Белого дома несколько раз в своей речи коснулся темы защиты права на суверенитет.

    Трамп о внешней политике США: Мы хотим гармонии и дружбы

    Добавим, ранее Трамп заявил о способности американской стороны остановить распространение исламского экстремизма. 

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    Автор: Борис Любимов
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