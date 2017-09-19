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Общество
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Политика
МИД РФ: Москва не будет признавать Северную Корею ядерной державой
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    МИД РФ: Москва не будет признавать Северную Корею ядерной державой

    19:34  19 Сентября 2017
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    МИД РФ: Москва не будет признавать Северную Корею ядерной державой

    Москва, 19 сентября. Российская сторона не собирается признавать Северную Корею ядерной державой. Об этом заявил во вторник глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Ульянов.

    «Если говорить терминами нераспространения и контроля за вооружениями, статус ядерной державы мы за ними не признаем и не собираемся признавать», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

    Как ранее сообщал телеканал «360», глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно обсудили проблему КНДР.

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    Автор: Алексей Громов
    #кндр #рф
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