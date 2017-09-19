МИД РФ: Москва не будет признавать Северную Корею ядерной державой

В Избранное

Москва, 19 сентября. Российская сторона не собирается признавать Северную Корею ядерной державой. Об этом заявил во вторник глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Ульянов.

«Если говорить терминами нераспространения и контроля за вооружениями, статус ядерной державы мы за ними не признаем и не собираемся признавать», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Как ранее сообщал телеканал «360», глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно обсудили проблему КНДР.