МИД Турции: Евросоюз должен научиться равноправным отношениям с Россией

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Анкара, 19 сентября. Евросоюз должен научиться равноправным отношениям с Россией, отказавшись от роли старшего партнера. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«ЕС должен научиться отношениям с РФ. Нравится вам это или нет, но Россия — самая большая европейская страна. Вы можете не соглашаться с ней, и мы тоже не согласны с Россией по многим вопросам, но ЕС должен понимать, что он больше не является боссом», — заявил Чавушоглу.

Он также добавил, что Россия является вторым по значимости торговым партнером Турции, отметив, что Анкара импортирует более 50% потребляемого газа, а также реализует совместный проект «Турецкий поток». Кроме того, Россия строит в Турции первую атомную электростанцию.