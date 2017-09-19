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Новости Сирии
Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами
Новости Сирии
Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами
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    Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами

    19:13  19 Сентября 2017
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    Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами

    Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обратился к США с требованием прекратить мешать армии Сирии бороться против боевиков «Исламского государства»** (организация запрещена в России) и не подрывать своими действиями успехи военной кампании сирийского правительства.

    «По докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируется с северного направления. То есть там, где расположены формирования СДС, а также подразделения сил специальных операций США», — отметил Конашенков.

    По словам доцента кафедры политической теории МГИМО МИДа России Кирилла Коктыша, тактика США в этой ситуации довольно понятна и ожидаема. Америка готова пойти на все, чтобы удержать свои позиции в Сирии.

    «Соединенные Штаты совершенно не готовы к тому, чтобы потерять свое влияние на Ближнем Востоке. В этой ситуации они будут чувствовать себя крайне некомфортно. Сейчас их основная задача — всячески препятствовать своим противникам и не дать сирийским властям одержать победу», — говорит Коктыш в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

    Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами

    Координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков говорит, что факты ударов по правительственным войскам давно известны.

    «Не уверен, что за последнюю неделю-две количество этих фактов выросло, но США подталкивают курдские отряды на прямое противостояние с сирийской армией. Это довольно серьезное вмешательство, которое может негативно сказаться на кампании против ИГ*. Как минимум, действия курдов могут ей помешать, в том числе, если они будут подставляться под удары сирийских военных», — объясняет Егорченков.

    Если курды окажутся под ударом САА, эти факты могут быть использованы в информационной войне и для различных пропагандистских актов. В дальнейшем США смогут использовать эту информацию как повод для действий против армии Сирии. Эксперт напомнил, что пока говорить о потере США своих позиций пока преждевременно, поскольку совсем недавно в Израиле была открыта первая в истории военная база США.

    Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами

    В настоящий момент от террористов ИГИЛ* удалось освободить более 60 километров реки Евфрат, сообщил Игорь Конашенков. Борьбу с боевиками существенно осложнила водная обстановка — за последние сутки уровень воды в реке значительно поднялся, а скорость течения ускорилась в два раза.

    «В отсутствие осадков единственным источником таких изменений водной обстановки является рукотворный сброс воды на плотинах севернее по течению Евфрата. Эти объекты находятся у «оппозиционных формирований», подконтрольных «международной коалиции» во главе с США», — заключил Конашенков.  

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #сирия #иг #курды #саа
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