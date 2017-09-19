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Новости Сирии
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Общество
Путин предложил наказывать лишением свободы до 8 лет за злоупотребления в рамках ГОЗ
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    Путин предложил наказывать лишением свободы до 8 лет за злоупотребления в рамках ГОЗ

    19:18  19 Сентября 2017
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    Путин предложил наказывать лишением свободы до 8 лет за злоупотребления в рамках ГОЗ

    Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о лишении свободы до восьми лет для глав компаний за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Информация об этом опубликована в электронной базе данных Думы.

    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что устанавливается «ответственность лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Кроме того, вводится ответственность для должностных лиц за подобные действия. В Уголовный кодекс при этом вносятся дополнения, по которым предусмотрена конфискация имущества.  

    Добавим, Владимир Путин ранее обещал подумать над вопросом изменения ценообразования при госзаказе. Об этом он заявлял в ходе заседания Союза машиностроителей России.    

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    Автор: Борис Любимов
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