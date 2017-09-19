Донецк обвинил Киев в нежелании разрешать конфликт в Донбассе мирным путем

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Донецк, 19 сентября. Украинские власти не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает министерство иностранных дел ДНР.

По словам официального представителя ведомства Натальи Никоноровой, о нежелании Киева находить мирные пути выхода из кризиса свидетельствует его отказ от рассмотрения предложенной Россией резолюции по введению миротворцев ООН в Донбасс.