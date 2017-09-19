Учитель приготовил Поклонской «правовой сюрприз» в суде

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Москва, 19 сентября. Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель намерен подать в суд на депутата Государственной думы Наталью Поклонскую, которую ожидает «правовой сюрприз», заявил адвокат автора картины Константин Добрынин.

Добрынин подтвердил, что Учитель намерен подать на Поклонскую, являющейся ярой противницей «Матильды», в суд. При этом он отметил, что приглашение режиссера для депутата на премьеру фильма остается в силе.

«Я пока сознательно опущу, что именно мы готовим (в суде. — Прим. ФАН), чтобы это было определенным правовым сюрпризом», — рассказал адвокат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что от суда Поклонскую спасет только публичное извинение и «очень внятная реакция государства в лице МВД».

Ранее появилось сообщение, что православные активисты не собираются препятствовать показу фильма Алексея Учителя «Матильда» в Челябинске.