ЛНР: Поставки американского оружия Киеву приведут к новым разрушениям и жертвам

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Луганск, 19 сентября. Решение США предоставить Украине летальное оружие осложнит ситуацию в Донбассе и приведет к новым разрушениям и жертвам. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украина может сколько угодно убеждать зарубежных партнеров, что вооружение необходимо ВСУ лишь для обороны, однако мы практически ежедневно фиксируем такие «оборонительные» обстрелы наших территорий», — сказал Марочко.

Он также добавил, что поставки летального вооружения на Украину приведут к дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе, а также к новым жертвам и разрушениям.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат США одобрил проект военного бюджета на будущий год, который, предусматривает выделение Украине 500 млн долларов на безопасность и оборону. По его словам, Украина получит «летальное вооружение оборонного характера».