Генсек ООН осудил ядерные испытания Северной Кореи
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Нью-Йорк, 19 сентября. Провокационные действия властей Северной Кореи угрожают миллионам жизней. Так считает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.
«Сегодня мировое беспокойство по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне с момента окончания холодной войны. Это не абстрактный страх», — подчеркнул политик в своем выступлении на Генассамблее ООН.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил возможность полного уничтожения КНДР.