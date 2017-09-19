Генсек ООН осудил ядерные испытания Северной Кореи

Нью-Йорк, 19 сентября. Провокационные действия властей Северной Кореи угрожают миллионам жизней. Так считает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

«Сегодня мировое беспокойство по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне с момента окончания холодной войны. Это не абстрактный страх», — подчеркнул политик в своем выступлении на Генассамблее ООН.