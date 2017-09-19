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Новости Сирии
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Политика
Генсек ООН осудил ядерные испытания Северной Кореи
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    Генсек ООН осудил ядерные испытания Северной Кореи

    19:06  19 Сентября 2017
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    Генсек ООН осудил ядерные испытания Северной Кореи

    Нью-Йорк, 19 сентября. Провокационные действия властей Северной Кореи угрожают миллионам жизней. Так считает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

    «Сегодня мировое беспокойство по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне с момента окончания холодной войны. Это не абстрактный страх», — подчеркнул политик в своем выступлении на Генассамблее ООН.

    Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил возможность полного уничтожения КНДР.

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    Автор: Алексей Громов
    #оон #кндр
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