Сирия: договоренности о прекращении боев достигнуты с лидерами 7 отрядов в Дамаске и Даръа
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Дамаск, 19 сентября. Не менее семи лидеров вооруженных отрядов в сирийских провинциях Дамаск и Даръа присоединились к соглашению о прекращении огня, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Каждый из подписавших соглашение отрядов насчитывает от 300 до 500 человек.
«Достигнуты договоренности о прекращении боевых действий с лидерами семи отрядов незаконных вооруженных формирований, действующих в провинциях Дамаск и Деръа», — говорится в сообщении.
Как отмечает Центр, за минувшие сутки в районе населенного пункта Тахун-Донгузия (провинция Хомс) 41 человек согласился сложить оружие и перейти на сторону правительственных войск.
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