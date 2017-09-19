Сирия: договоренности о прекращении боев достигнуты с лидерами 7 отрядов в Дамаске и Даръа

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Дамаск, 19 сентября. Не менее семи лидеров вооруженных отрядов в сирийских провинциях Дамаск и Даръа присоединились к соглашению о прекращении огня, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Каждый из подписавших соглашение отрядов насчитывает от 300 до 500 человек.

«Достигнуты договоренности о прекращении боевых действий с лидерами семи отрядов незаконных вооруженных формирований, действующих в провинциях Дамаск и Деръа», — говорится в сообщении.

Как отмечает Центр, за минувшие сутки в районе населенного пункта Тахун-Донгузия (провинция Хомс) 41 человек согласился сложить оружие и перейти на сторону правительственных войск.