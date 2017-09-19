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Новости Сирии
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Политика
Сирия: договоренности о прекращении боев достигнуты с лидерами 7 отрядов в Дамаске и Даръа
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    Сирия: договоренности о прекращении боев достигнуты с лидерами 7 отрядов в Дамаске и Даръа

    18:39  19 Сентября 2017  /обновлено: 18:46  19 Сентября 2017
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    Сирия: договоренности о прекращении боев достигнуты с лидерами 7 отрядов в Дамаске и Даръа

    Дамаск, 19 сентября. Не менее семи лидеров вооруженных отрядов в сирийских провинциях Дамаск и Даръа присоединились к соглашению о прекращении огня, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

    Каждый из подписавших соглашение отрядов насчитывает от 300 до 500 человек.

    «Достигнуты договоренности о прекращении боевых действий с лидерами семи отрядов незаконных вооруженных формирований, действующих в провинциях Дамаск и Деръа», — говорится в сообщении.

    Как отмечает Центр, за минувшие сутки в районе населенного пункта Тахун-Донгузия (провинция Хомс) 41 человек согласился сложить оружие и перейти на сторону правительственных войск.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #дамаск #даръа #прекращение огня #центр по примирению враждующих сторон в сирии #отряды
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