Роскошная русская свадьба в Венеции закончилась массовой дракой и задержаниями

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Венеция, 19 сентября. Свадьба россиян в элитном отеле в Венеции завершилась дракой и избиением персонала. Об этом пишет итальянская газета La Nuova di Venezia.

По данным газеты, потасовка случилась накануне утром в одном из люксовых отелей, где гуляли на русской свадьбе около 250 человек. В ресторане заведения подрались трое мужчин. Они же побили персонал, пытавшийся разнять участников конфликта.

В итоге правоохранители задержали двоих россиян и одного гражданина Болгарии, передает Газета.Ру. Уточняется, что инцидент произошел на третий день празднования свадьбы.