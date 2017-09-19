НАТО не обсуждает план по включению Украины в альянс

В Избранное

Киев, 19 сентября. НАТО пока не обсуждал предложенный президентом Украины Петром Порошенко план по вступлению страны в альянс. Об этом во вторник заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.

«Во время визита Североатлантического совета на Украину в июле президент Порошенко поднял вопрос о плане действий по членству в НАТО. Альянс отметил это заявление, но оно не обсуждалось», — сказал он.

По его словам, Украина поставила перед собой амбициозную задачу — достигнуть стандартов НАТО к концу 2020 года. И чтобы добиться этого, стране необходимо продемонстрировать серьезную политическую волю.