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США, 19 сентября. Дональд Трамп признался, что в случае опасности готов уничтожить Северную Корею; Хиллари Клинтон призвала чиновников не бросать Трампа на произвол судьбы; глава Белого дома решил продемонстрировать всю военную мощь Америки на параде в честь 4 июля. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп готов уничтожить КНДР, если потребуется

Выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп заявил, что в случае угрозы со стороны Северной Кореи для Америки или союзников, Штатам придется «полностью уничтожить» КНДР.

«США обладают огромной силой и терпением, — заявил Трамп во время выступления. — Однако если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется другого выбора, кроме как полностью уничтожить КНДР».

Трамп подчеркнул, что Вашингтон пойдет на столь радикальные меры, но выразил надежду на то, что этого не потребуется. В своей речи Трамп также поблагодарил Россию и Китай за поддержку новых санкций ООН против Пхеньяна. Американский лидер также возмутился, что некоторые из стран не только способны вести торговлю «с таким режимом», «но и поставляют ему оружие и поддерживают финансово».

Конгресс не может разобраться с Obamacare

Конгресс хочет отменить большую часть Obamacare к концу месяца, сообщает газета The Washington Post.

Инициаторами нового законодательства о медицинском страховании стали Линдси Грэм, Билл Кэссиди, Рон Джонсон и Дин Хеллер. Они предлагают сократить расходы на медицинские страховки и заменить существующую систему на другую: выдавать штатам гранты от федерального правительства для создания собственных программ медицинского страхования. Каждый штат будет распоряжаться грантами на свое усмотрение. Против такой идеи выступают демократы, и в особенности Берни Сандерс, предлагающий диаметрально противоположный план — сделать общее страхование для всех, с государством в качестве единого плательщика. Время тоже не на стороне республиканцев — у них осталось всего две недели, чтобы разрешить эту проблему. Затрудняет дело и то, что по новой программе десятки миллионов людей останутся без страховки.

Манафорта прослушивали

Оказалось, что следователи прослушивали телефон директора предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, сообщает служба новостей телеканала CNN.

Журналисты утверждают, что у следователей якобы есть записи того, «как Манафорт призывал русских помочь в продвижении кампании Трампа». Прослушка велась по тайному постановлению суда. Некоторые данные, собранные разведкой, вызвали обеспокоенность среди следователей. Но эти доказательства не являются окончательными. Прослушка была остановлена в связи с нехваткой улик.

Клинтон призвала чиновников не покидать Трампа

Хиллари Клинтон призвала федеральных служащих оставаться на своих рабочих местах, даже если они не согласны с администрацией Трампа, сообщает Рolitico.

Многие чиновники федерального уровня покинули посты после того, как Трамп был избран президентом. Но Клинтон пытается убедить их остаться на местах, ведь их помощь обязательно понадобится, особенно если Трамп собирается продолжать развивать конфликт с Северной Кореей.

Трамп готовит парад на 4 июля

Президент Трамп планирует провести парад, демонстрирующий военную мощь США, сообщает газета The New York Times.

Парад запланирован на 4 июля, в который отмечает государственный праздник — День независимости США. Трамп выразил желание провести парад во время встречи с президентом Эммануэлем Макроном на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Если президент все-таки решит провести парад — это будет первое подобное мероприятие за последние 25 лет.

Пять лет за продажу родины

Инженер, продавший военные секреты США агенту ФБР, притворявшемуся российским шпионом, получит пять лет лишения свободы, сообщает Los Angeles Times.

«Он продал своего работодателя и предал страну всего за пару тысяч долларов. Его действия несут прямую угрозу безопасности нашей страны», — сказала прокурор.

Подсудимый сказал, что сожалеет о поступке.

Расист в рядах огнеборцев

Пожарный из Франклин Тауншип, штат Огайо, был отстранен от работы после того, как написал в Facebook, что предпочел бы «спасти из огня собаку, чем миллион ниггеров», сообщает британская газета Independent.

Совет города назвал подобные высказывания неприемлемыми, и волонтера-пожарного отстранили от работы. Власти города также отметили, что подобное высказывание звучит ужасно, даже если убрать из него расовую составляющую, и подчеркнули, что это было мнение всего лишь одного человека, никак не связанное с мнением властей.

Утечка химикатов в Южном Балтиморе

С химического завода в Южном Балтиморе в воздух просочилось облако токсичной кислоты, и жителям пришлось укрываться от этого облака в домах в течение нескольких часов, сообщает Baltimore Sun.

Утечка хлорсульфоновой кислоты — мощного, потенциально смертельно опасного химиката, используемого для производства мыла и моющих средств, была остановлена через 90 минут. Бригада спасателей частично эвакуировала жителей близлежащих домов, чтобы избежать отравления. Никто не пострадал.