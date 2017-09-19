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Новости Сирии
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Политика
Де Мистура заявил о возможности создания единой делегации сирийской оппозиции
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    Де Мистура заявил о возможности создания единой делегации сирийской оппозиции

    18:25  19 Сентября 2017  /обновлено: 18:28  19 Сентября 2017
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    Де Мистура заявил о возможности создания единой делегации сирийской оппозиции

    Женева, 19 сентября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура не исключил возможности объединения сирийской оппозиции в единую делегацию к следующему раунду переговоров в Женеве.

    «Почему нет, мы постараемся прийти к этому», — сказал де Мистура.

    Он также добавил,  что в настоящее время продолжаются технические консультации по данному вопросу. Кроме того, в ближайшее время в Саудовской Аравии состоится совещание между группировками оппозиции, в ходе которого может быть достигнута договоренность по формированию единой делегации оппозиции на переговорах в Женеве. 

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    Автор: Алексей Громов
    #оппозиция #сирия #дамаск #женева
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