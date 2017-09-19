Де Мистура заявил о возможности создания единой делегации сирийской оппозиции

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Женева, 19 сентября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура не исключил возможности объединения сирийской оппозиции в единую делегацию к следующему раунду переговоров в Женеве.

«Почему нет, мы постараемся прийти к этому», — сказал де Мистура.

Он также добавил, что в настоящее время продолжаются технические консультации по данному вопросу. Кроме того, в ближайшее время в Саудовской Аравии состоится совещание между группировками оппозиции, в ходе которого может быть достигнута договоренность по формированию единой делегации оппозиции на переговорах в Женеве.