Минтранс России не получал от Киева уведомления о штрафах за полеты в Крым

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Москва, 19 сентября. Украина начислила 20 тысяч штрафов российским авиакомпаниям за полеты в Крым. В министерстве транспорта России не получали уведомления об этом от Киева, заявил глава ведомства Максим Соколов.

Соколов прокомментировал начисление Украиной штрафов российским авиакомпаниям штрафов на сумму порядка 103 миллионов долларов за полеты в Крым.

«По крайней мере я на данный момент ничего официально не получал», — цитирует ТАСС министра транспорта.

Государственная авиационная служба Украины оштрафовала порядка 40 российский авиаперевозчиков, среди которых «Аэрофлот», «Газпром авиа», «Алроса», «Уральские авиалинии» и многие другие компании.