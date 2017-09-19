Сирия движется к миру при помощи РФ: на сторону САА в Идлибе перейдут 35 отрядов боевиков

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Около 35 отрядов боевиков антиправительственных оппозиционных группировок, базирующихся в провинции Идлиб, выразили готовность перейти на сторону Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщили представители российского Центра по примирению сторон в САР. Кроме того, к режиму перемирия присоединились города Аль-Ганту, Талль-Бисса и Умм Шаршух, расположенные внутри анклава вооруженной оппозиции на севере от города Хомс. В настоящее время члены российской дипломатической миссии работают над созданием необходимых условий для возвращения мирных жителей в свои дома.

Напомним, территории на севере провинции Хомс вошли в третью зону деэскалации, которая начала работу третьего августа после переговоров с представителями формирования «Джейш Аль-Ислам». Соглашение о формировании района безопасности в Идлибе было подписано совсем недавно — 15 сентября — во время шестого раунда переговоров в Астане, в котором принимали участие страны-гаранты Россия, Иран, Турция, а также представители умеренной оппозиции САР. Данная провинция стала четвертой и последней из предложенных представителями РФ зон деэскалации.

С установлением режима тишины все больше боевиков присоединяются к перемирию, причем даже в таком регионе как Идлиб, который полностью оккупирован и где наибольшее влияние по-прежнему сохраняют боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»* (группировка запрещена в РФ).

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин убежден, что развитие процесса мирного разрешения кризиса, присоединение к режиму прекращения огня новых участников — все это является заслугой России, которая фактически является двигателем политического урегулирования в Сирии. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Вот он — результат большой, титанической, плодотворной работы, которую проделала Российская Федерация, помогая легитимному правительству САР в деле борьбы с терроризмом и сохранении целостности страны. Конечно, в конце сентября 2015-го года, когда силы РФ только вступили на территорию страны по приглашению официального Дамаска, никто даже и помыслить не мог о том, что боевики будут сдаваться добровольно. Тогда все западные СМИ только и трубили о том, что на Ближнем Востоке Россия наткнется на такую силу, о которую сломает зубы».

Тем не менее именно благодаря помощи российской стороны правительство САР смогло сесть за стол переговоров с теми, с кем можно договориться, и добилось существенных успехов в борьбе с теми, кого можно только уничтожить — так, при помощи сил РФ сирийская армия почти полностью вытеснила террористов «Исламского государства»* (группировка запрещена в РФ) с территории страны.

«Все это было достигнуто в результате кропотливой работы, прежде всего, российских ВКС, а также наших военных специалистов, которые реформировали правительственные войска арабской республики. Был проведен ряд блестящих операций, в частности по созданию котлов в Центральной Сирии. Простые боевики под этим натиском были вынуждены сдаваться. Более того, некоторые теперь даже готовы воевать на стороне сирийской армии. Надо признать, что это происходит только благодаря тому, что Россия вела последовательный курс на территории САР, причем не только на уничтожение террористов, но и на политическое урегулирование ситуации».

Благодаря мирным договоренностям Сирия обретает новые силы из умеренной части оппозиции, которые необходимы для возрождения арабской республики, подчеркивает Андрей Кошкин. Экономика страны находится в плачевном состоянии, и продолжение войны, разумеется, не способствует ее реабилитации. Поэтому необходимо научится договариваться с теми силами, для которых война не единственный способ достижения целей и которые способны говорить не только на языке оружия.

«Амнистированные бойцы имеют возможность сразу же присоединиться к политическому урегулированию, к процессу, связанному с созданием условий для мирной жизни. Речь идет, прежде всего, о возрождении экономики, возвращении беженцев, устройстве социальной инфраструктуры. В целом они должны помочь вернуть населению Сирии нормальную, мирную жизнь».

* Организация запрещена на территории РФ.