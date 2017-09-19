Трамп пообещал одолеть исламский экстремизм
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Нью-Йорк, 19 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен в том, что американская сторона способна остановить распространение исламского экстремизма. Об этом политик заявил в рамках своего выступления на Генассамблее ООН.
«Мы не можем позволить им терроризировать нашу нацию и весь мир… За последние восемь месяцев мы достигли в борьбе с исламским терроризмом больше, чем за последние годы», — подчеркнул Трамп.
#BREAKING | 'We will stop radical Islamic terror': US President Donald Trump at #UNGA https://t.co/lpnVZxoMbs pic.twitter.com/qnNySehkPe— Republic (@republic) September 19, 2017
Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп раскритиковал политику властей Ирана.