Трамп пообещал одолеть исламский экстремизм

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Нью-Йорк, 19 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен в том, что американская сторона способна остановить распространение исламского экстремизма. Об этом политик заявил в рамках своего выступления на Генассамблее ООН.

«Мы не можем позволить им терроризировать нашу нацию и весь мир… За последние восемь месяцев мы достигли в борьбе с исламским терроризмом больше, чем за последние годы», — подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп раскритиковал политику властей Ирана.