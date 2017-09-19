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Сирия, 19 сентября. Курды убили одного из своих бойцов в провинции Хасака. «Ан-Нусра»*** открыла огонь по жилому кварталу столицы. Террористы ИГ* утратили деревню Мадамия недалеко от Акербата на востоке Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевой вылет в окрестностях города Кафр Зета к северу от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям боевиков в районах Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте; заняли окраины населенного пункта Хашам юго-восточнее Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: подверглось обстрелам САА в окрестностях деревни Ат-Табиат к юго-востоку от Дейр эз-Зора; утратило поселение Мадамия недалеко от Акербата на востоке провинции Хама; организовало теракт близ газового завода в городе Аш-Шаддади в Хасаке; казнило более десяти своих боевиков в провинции Киркук в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по району Аль-Дувела в городе Дамаск, погиб мирный житель; обстреляла военный аэропорт в городе Хама.

Курды: провели обстрел опорных пунктов ССА** близ населенного пункта Дарат Изза в западной части Алеппо; убили одного из своих бойцов в провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Согласно информации военных источников в сети Twitter (1957_samer) и (Motawasset), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает наносить ракетные удары по опорным пунктам боевиков вооруженной оппозиции в районах Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте Дамаска.

Информационный портал Al Alam сообщает, что исламисты объединения «Тахрир Аш-Шам», в свою очередь, открыли огонь по жилому кварталу столицы. Под минометным обстрелом радикалов «Джебхат Ан-Нусры»* оказался район Аль-Дувела, в результате чего был убит один из местных жителей, еще семь человек получили ранения.

Провинция Алеппо

Вновь отмечаются столкновения между курдскими «демократическими силами»**** (SDF) и поддерживаемыми Турцией боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Как сообщает Twitter-канал (1957_samer), бойцы Сирийской демократической армии провели артиллерийский обстрел укрепрайонов исламистов на окраине населенного пункта Дарат Изза, расположенного северо-западнее Алеппо.

Тем временем турецкие военные самолеты были замечены над городом Африн на севере провинции. Об этом сообщает военный источник в Twitter (leventkemaI). Никаких данных о воздушных атаках пока не поступало. Ранее поступала информация о готовящейся антикурдской военной операции «свободной армии» и Анкары под названием «Меч Евфрата». Тем не менее о начале кампании так и не было объявлено.

Провинция Дейр эз-Зор

По данным военного источника в социальной сети Facebook (khalediskef2), правительственные подразделения и проасадовские ополченческие отряды заняли окраины населенного пункта Хашам на левом берегу Евфрата. Ожесточенные боестолкновения на данных территориях продолжаются. Сведения о потерях сторон не оглашалось. Местные активисты также сообщают об артиллерийских ударах Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях деревни Ат-Табиат. Напомним, в первой половине дня террористы «Исламского государства»* провели одновременно несколько контратак на позиции, занятые войсками Башара Асада днем ранее.

Провинция Хама

Радикалы сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»* террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам»,а также союзного ей формирования «Джейш Аль Изза» продолжают открывать огонь по военным объектам Сирийской арабской армии (САА). По сведениям оппозиционного Twitter-канала (Ferrapeechr1), в результате ракетного обстрела военного аэропорта в административном центре провинции получил ранения один из командиров правительственных войск. Кроме того, ударами были уничтожены три военных самолета ВВС Сирии. Данные сведения еще нуждаются в подтверждении. В ответ на постоянные атаки боевиков военные самолеты ВКС РФ провели боевой вылет в окрестностях города Кафр Зета севернее Хамы. Об этом сообщает агентство новостей Qasioun News.

Тем временем в восточной части региона юго-восточнее города Акербат части армии САР заняли деревню Мадамия, передает военный источник в Twitter (C_Military1). Известно, что террористы «Исламского государства» понесли значительные потери после авианалетов ВКС РФ, которые ранее работали в данном районе. В силу этого отряды террористической группировки были вынуждены отступить.

Провинция Хасака

По информации Twitter-канала (ShMC99), радикалы «Исламского государства» совершили новое нападение на территориях, находящихся под контролем Демократической армии Сирии (SDF). Боевики установили и активировали взрывное устройство вблизи газового завода в городе Аш-Шаддади в южной части провинции Хасака. В результате взрыва по меньшей мере три работника предприятия были убиты.

Агентство новостей Al Khabour сообщает о том, что один из бойцов «демократической армии» по имени Абуд Аль-Джассим был убит своими однополчанами после спора с одним из командиров SDF. Местные источники, подконтрольные курдам опубликовали ложную информацию о самоубийстве Абуда Аль-Джассима. Кроме того, родителям молодого солдата так и не передали тело убитого, причем без объяснения причин.

Провинция Эль-Кунейтра

Военный источник в соцсети Twitter (AvichayAdraee) сообщает о том, что израильские подразделения сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший ливанской военизированной организации «Хезболла», в районе Голанских высот. Дрон выполнял разведывательную миссию в демилитаризованной зоне. Однако Twitter-канал (AAEDSRF_1) утверждает, что беспилотник пересек границу САР и оказался на территории Израиля. В данный момент информация проверяется.

Ирак

Террористы «Исламского государства» казнили семерых своих боевиков в городе Хавиджа по обвинению в шпионаже и невыполнению своих должностных обязанностей, передает информационный портал Al Sumaria News. Кроме того, ИГИЛовцы застрелили 12 радикалов, заболевших туберкулезом. По данным новостного агентства Iraqi News, в провинции Киркук произошла вспышка эпидемии, что значительно ухудшило гуманитарную ситуацию в регионе. Кроме того, был казнен один из врачей. Сообщается, что исламисты опасаются утечки информации и полной деморализации своих отрядов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)