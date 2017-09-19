Кандидат на пост посла США в России прокомментировал сокращение дипмиссий

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Вашингтон, 19 сентября. Сокращение американских дипломатических миссий в России повлияет на двухсторонние отношения стран, заявил кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман.

Хантсман прокомментировал решение Москвы сократить количество американских дипломатов в России до 455 человек, чтобы уровнять к числу их российских коллег в США.

«Вызывающее сожаление решение российского правительства существенно сократить наших сотрудников повлияет на нашу способность осуществлять что-либо подобное на нормальные отношения», — заявил кандидат на пост американского посла в России.

Ранее, 12 сентября, источники в министерстве иностранных дел России сообщили журналистам, что американским дипломатам могут ужесточить условия работы на территории Российской Федерации.