Макрон встал на защиту ядерной сделки с Ираном
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Нью-Йорк, 19 сентября. Отказ от соглашения по ядерной программе Ирана может стать серьезной ошибкой. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Непосредственно сам политик назвал договоренности надежными.
«Несоблюдение иранского соглашения было бы безответственным решением», — подчеркнул глава государства в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.
???????? #Macron: "Ne pas respecter l'accord iranien serait irresponsable" @ONU_fr#UNGA2017 #NucléaireIran pic.twitter.com/YwQKiRuNV8— i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) September 19, 2017
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.