Макрон встал на защиту ядерной сделки с Ираном

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Нью-Йорк, 19 сентября. Отказ от соглашения по ядерной программе Ирана может стать серьезной ошибкой. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Непосредственно сам политик назвал договоренности надежными.

«Несоблюдение иранского соглашения было бы безответственным решением», — подчеркнул глава государства в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.