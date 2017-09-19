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Новости Сирии
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Украина
Тимошенко пришла на заседание Рады в образе генерала времен Наполеона
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    Тимошенко пришла на заседание Рады в образе генерала времен Наполеона

    18:22  19 Сентября 2017
    1563

    Тимошенко пришла на заседание Рады в образе генерала времен Наполеона

    Киев, 19 сентября. Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко выбрала для похода на очередное парламентское заседание оригинальный наряд. Она пришла в  «генеральском» пиджаке синего цвета. 

    В украинских СМИ отметили, что пиджак Тимошенко напоминает военный пиджак французской армии 1808-1815 годов. Фотография лидера фракции в непривычном образе появилась на странице «Батьковщины» в Twitter.

    С прической Тимошенко решила не экспериментировать и заплела косу, когда-то бывшую неотъемлемой частью ее образа. Политик признавалась, что раньше тратила на плетение косы по семь минут каждое утро.

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    Автор: Борис Любимов
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