Тимошенко пришла на заседание Рады в образе генерала времен Наполеона
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Киев, 19 сентября. Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко выбрала для похода на очередное парламентское заседание оригинальный наряд. Она пришла в «генеральском» пиджаке синего цвета.
В украинских СМИ отметили, что пиджак Тимошенко напоминает военный пиджак французской армии 1808-1815 годов. Фотография лидера фракции в непривычном образе появилась на странице «Батьковщины» в Twitter.
С прической Тимошенко решила не экспериментировать и заплела косу, когда-то бывшую неотъемлемой частью ее образа. Политик признавалась, что раньше тратила на плетение косы по семь минут каждое утро.