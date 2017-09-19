Геннадий Онищенко выступает против репрессивных мер за отказ от прививок

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Геннадий Онищенко встревожен репрессивным трендом по отношению к пациентам, который прослеживается в первой редакции закона о туберкулезе, принятого Госдумой, и в заявлении главы Минздрава о наказании родителей, которые отказываются прививать своих детей.

В конце прошлой недели Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий контроль за больными туберкулезом, который обязывает таких пациентов проходить соответствующее обследование и лечение. Раньше подобные требования к больным туберкулезом законодательно не регламентировались. Вскоре после этого министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что Минздрав рассматривает возможность принятия мер материального характера по отношению к родителям, которые отказываются прививать своих детей.

«На основании двух этих сюжетов напрашивается вывод, что репрессивный тренд по отношению к пациенту очевиден, и такая однобокость серьезно настораживает», — отметил в связи с этим первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАМН, заслуженный врач России и Киргизии, профессор Геннадий Онищенко.

Своими опасениями Геннадий Онищенко поделился с Федеральным агентством новостей.

«Принят в первом чтении закон о больных туберкулезом, — отметил Геннадий Онищенко. — Сразу оговорюсь, я голосовал за этот закон, но меня насторожило, что в его первой реакции звучит предложение наказывать только самих больных в случае, если они не проходят своевременное обследование и лечение».

Такая постановка вопроса кажется Геннадию Онищенко неправильной.

«В наше сложное время, в том числе по государственному обеспечению обязательств по профилактике и лечению больных, тенденция всю ответственность перекладывать только на граждан мне представляется достаточно спорной», — отметил он.

Этот же тренд отметил Онищенко и в заявлении главы Минздрава относительно мер принуждения по отношению к тем, кто отказывается от прививок.

«Если говорить о вакцинации детей, то в 1997 году, когда был принят закон об иммунопрофилактике, мы тогда записали в этот закон одним из основополагающих принципов — информированное согласие на прививку, — напомнил депутат. — Это означает, что мы не просто заставляем безоговорочно исполнять наши намерения, а мы убеждаем родителя или просто взрослого человека в необходимости прививок. Мы высказываемся за и против, и это наше обязательство медицинского сообщества перед обществом. Именно так это законодательно отрегулировано. Напомню, в соответствии с этой редакцией закона с 1997 года была успешно реализована программа практической ликвидации кори, была реализована программа стабилизации на уровне элиминации вопросов, связанных с полиомиелитом. В рамках национального проекта «Здоровье» более 55 миллионов граждан нашей страны было привито от гепатита, тем самым была ликвидирована острая фаза распространения гепатита B — одного из самых страшных инфекционных заболеваний».

Таким образом, по словам собеседника ФАН, принцип добровольности прививок вполне успешно работал, причем работал на уровне национального масштаба в решении острейших проблем в отечественном здравоохранении.

«Напомню, наша медицина строится на страховых принципах, — отметил Онищенко. — И мы горячо поддерживали некоторые страховые медицинские организации, которые при заключении договора медицинского страхования записывали условия, что если человек не прививается, например, от гриппа, то страховые условия для его лечения могут страховой организацией быть ухудшены. И многие страховые организации, естественно, после консультаций с экспертами, именно так и поступают. То есть, не запретительные меры, не наказание, а механизм, когда одним из методов убеждения, одним из аргументов являются аргументы экономического характера, побуждающие людей прививаться».

Вопрос туберкулеза тоже достаточно сложен, и одними репрессивными мерами эту проблему никак не решить, отметил Геннадий Онищенко.