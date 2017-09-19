Кандидат на пост посла США в РФ заявил, что сфокусируется на вопросах Сирии и Украины

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Вашингтон, 19 сентября. Кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман заявил, что намерен сосредоточиться на ситуации в Сирии, а также на урегулировании конфликта в Донбассе.

По его словам, в случае назначения на должность посла США в России он сфокусируется на взаимодействии с Москвой в вопросах Сирии и Украины.

«Среди наших ключевых задач - разгром ИГ*, борьба с терроризмом, поиск политического решения конфликта в Сирии и разрешение кризиса на Украине», — сказал Хантсман.

Он также добавил, что вопрос отношений с Москвой является одним из самых важных для Вашингтона, отметив, что Россия ядерная сверхдержава и постоянный член Совета Безопасности ООН, поэтому вопрос двусторонних отношений является приоритетным.

* Организация запрещена на территории РФ.