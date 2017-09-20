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Дейр эз-Зор: ИГИЛ казнит боевиков, зараженных туберкулезом
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    Дейр эз-Зор: ИГИЛ казнит боевиков, зараженных туберкулезом

    10:27  20 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: ИГИЛ казнит боевиков, зараженных туберкулезом

    Хувейджа, 20 сентября. Среди боевиков «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зор участились случаи заболевания туберкулезом.

    Местный источник в населенном пункте Хувейджа провинции Дейр эз-Зор сообщил о распространении туберкулеза легкий среди боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    12 боевиков были помещены в карантин, однако информация о распространении болезни вызвала панику среди других игиловцев. Командование группировки решило проблему в свойственной для «Халифата» манере. Больные туберкулезом джихадисты были казнены в Хувейдже. О дальнейшем распространении заболевания данных пока нет.

    Дейр эз-Зор: ИГИЛ казнит боевиков, зараженных туберкулезом

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #дейр эз-зор #казнь
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