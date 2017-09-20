Дейр эз-Зор: ИГИЛ казнит боевиков, зараженных туберкулезом
В Избранное
Хувейджа, 20 сентября. Среди боевиков «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зор участились случаи заболевания туберкулезом.
Местный источник в населенном пункте Хувейджа провинции Дейр эз-Зор сообщил о распространении туберкулеза легкий среди боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
12 боевиков были помещены в карантин, однако информация о распространении болезни вызвала панику среди других игиловцев. Командование группировки решило проблему в свойственной для «Халифата» манере. Больные туберкулезом джихадисты были казнены в Хувейдже. О дальнейшем распространении заболевания данных пока нет.
* Организация запрещена на территории РФ.