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Новости Сирии
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Политика
Кандидат Трампа на роль посла в России заявил, что Москва вмешалась в выборы в США
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    Кандидат Трампа на роль посла в России заявил, что Москва вмешалась в выборы в США

    18:09  19 Сентября 2017  /обновлено: 18:18  19 Сентября 2017
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     Кандидат Трампа на роль посла в России заявил, что Москва вмешалась в выборы в США

    Вашингтон, 19 сентября. Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России, уверен, что Москва вмешалась в американские выборы в 2016 году.

    По его словам, у него «нет никаких сомнений» по этому поводу. В ближайшее время Хантсман планирует поднять данный вопрос перед правительством, передает Reuters.

    Кандидат Трампа на роль посла в России заявил, что Москва вмешалась в выборы в США

    «Нет никаких сомнений, что российское правительство вмешалось в избирательный процесс США в прошлом году», — отметил Хантсман во время слушаний по утверждению в Сенате.

    Отметим, что Джон Хантсман-младший уже имеет опыт дипломатической работы. В 2009 — 2011 годах он занимал пост посла США в Китае, а в 1992 — 1993 — посла в Сингапуре.

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    Автор: Алексей Громов
    #выборы #россия #сша #трамп #хантсман #вмешательство
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