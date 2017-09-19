 Кандидат Трампа на роль посла в России заявил, что Москва вмешалась в выборы в США

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Вашингтон, 19 сентября. Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России, уверен, что Москва вмешалась в американские выборы в 2016 году.

По его словам, у него «нет никаких сомнений» по этому поводу. В ближайшее время Хантсман планирует поднять данный вопрос перед правительством, передает Reuters.

«Нет никаких сомнений, что российское правительство вмешалось в избирательный процесс США в прошлом году», — отметил Хантсман во время слушаний по утверждению в Сенате.

Отметим, что Джон Хантсман-младший уже имеет опыт дипломатической работы. В 2009 — 2011 годах он занимал пост посла США в Китае, а в 1992 — 1993 — посла в Сингапуре.