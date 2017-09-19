Жириновский подал в суд из-за рубашки

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Москва, 19 сентября. Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский подал в суд на компанию, которая продает мужскую одежду из Италии. Депутат потребовал 100 тысяч рублей из-за того, что состав ткани не соответствует заявленному на ярлыке.

В пресс-службе ЛДПР прокомментировали иск Владимира Жириновского к компании по продаже итальянской мужской одежды. «Его (Жириновского) обманули как потребителя», — сообщили в аппарате партии. Известно, что российский парламентарий заказал 100 % хлопковое изделие, однако позднее выяснилось, что рубашка частично состоит из синтетики.

«Причем обнаружил он это, когда ехал на работу, испытывая дискомфорт от ненадлежащего качества товара», — пояснили в ЛДПР.

Отметим, что стоимость на рубашки данного производителя доходит до 70 тысяч рублей. Компания располагает шестью салонами-магазинами, один из которых находится рядом со зданием Госдумы.

