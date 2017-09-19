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Политика
Трамп призвал ООН отстаивать суверенитет «от Украины до Южно-Китайского моря»
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    Трамп призвал ООН отстаивать суверенитет «от Украины до Южно-Китайского моря»

    21:30  19 Сентября 2017
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    Трамп призвал ООН отстаивать суверенитет «от Украины до Южно-Китайского моря»

    Нью-Йорк, 19 сентября. Президент США Дональд Трамп призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и границы по всему миру, начиная «от Украины до Южно-Китайского моря». Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    «Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ и уважение культуры и мирное взаимодействие», — заявил Трамп.

    Он также добавил, что считает несправедливым тот факт, что США платят в бюджет ООН намного больше других стран, однако отметил, что если это поможет достичь мира, то все затраты будут оправданы.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #украина #оон #трамп #южно-китайское море
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