Трамп призвал ООН отстаивать суверенитет «от Украины до Южно-Китайского моря»

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Нью-Йорк, 19 сентября. Президент США Дональд Трамп призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и границы по всему миру, начиная «от Украины до Южно-Китайского моря». Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ и уважение культуры и мирное взаимодействие», — заявил Трамп.

Он также добавил, что считает несправедливым тот факт, что США платят в бюджет ООН намного больше других стран, однако отметил, что если это поможет достичь мира, то все затраты будут оправданы.