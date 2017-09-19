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Новости Сирии
Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами
Новости Сирии
Сирия сегодня: САА и ВКС РФ зачищают Акербатский котел от ИГИЛ, самоподрыв боевиков на газоперерабатывающем заводе
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    Сирия сегодня: САА и ВКС РФ зачищают Акербатский котел от ИГИЛ, самоподрыв боевиков на газоперерабатывающем заводе

    18:20  19 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: САА и ВКС РФ зачищают Акербатский котел от ИГИЛ, самоподрыв боевиков на газоперерабатывающем заводе

    Сирия, 19 сентября. Правительственные войска отвоевали у ИГИЛ* населенный пункт близ Акербата; ВВС Израиля устроили бомбардировку холма и ферм блин сирийско-ливанской границы; смертники устроили самоподрыв на газоперерабатывающем заводе в провинции Хасака. Последние новости Сирии —  в обзоре Федерального агентства новостей.

    Сирийские военные отбили у ИГ* город в Акербатском котле

    На фоне массового продвижения армии Сирийской арабской армии (САА) боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) теряют позиции на небольшом участке земли в центральной Сирии, находящемся под контролем боевиков, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Сегодня военнослужащие армии Башара Асада  при поддержке ВКС РФ смогли ввести полный контроль над городом Аль-Модамия, расположенным к юго-востоку от Акербата — бывшего оплота ИГИЛ.

    Сирийские военные отбили у ИГ город в акербатском котле

    Как сообщил агентству военный источник, битва за Аль-Модамию, расположенной в провинции Хама, продолжалась двое суток, прежде чем отряды 4-й бронетанковой дивизии, которые возглавили наступление, полностью захватили город. Источник также отметил, что вчера ночью в город вошли отряды САА, однако они не смогли укрепить свои позиции из-за контрнаступления ИГ.

    Аналитик Al-Masdar отмечает, что «падение» Аль-Модамии еще больше побудит правительственные силы к освобождению Соха, — ключевого бастиона ИГ в Акербатском котле. Для этого сирийская армия пытается отрезать все маршруты снабжения до Сохи и выследить как можно больше боевиков.

    ВВС Израиля атаковали холм на сирийско-ливанской границе

    Израильская военная авиация атаковала ливанские фермы Шебаа, нацелившись на большой холм возле ливанско-сирийской границы, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    По данным Национального информационного агентства Ливана (NNA), израильские военные самолеты совершили два рейда на холме Аль-Рашаха в восточной части ферм Шебаа.

    «Боевые самолеты, принадлежащие Израилю, совершили два рейда на холме Аль-Рашаха, расположенном в ливанско-сирийской границе на востоке города Шебаа», — говорится в сообщении. Более подробная информация не была опубликована.

    Авиаатака израильских ВВС произошла всего через час после того, как пресс-секретарь Армии Обороны Израиля заявил, что их ракетная система сбила беспилотные летательные аппараты на оккупированных Голанских высотах.

    ВВС Израиля атаковали холм на сирийско-ливанской границе

    Взрыв на газоперерабатывающем заводе в Хасаке

    На газоперерабатывающем заводе «Аль-Джибса», расположенном в городе Аш-Шаддади провинции Хасака, два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства, закрепленные на поясах, сообщает сирийское информагентство SANA.

    По имеющимся у корреспондента SASA данным, на месте взрывов погибли три работника завода. Промышленному зданию был нанесен серьезный урон.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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