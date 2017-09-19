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Новости Сирии
Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами
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    Главные новости 19 сентября

    19:00  19 Сентября 2017
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    Главные новости 19 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 19 сентября.

    Музыкант, глава группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал памятник оружейнику Михаилу Калашникову, торжественное открытие которого состоялось сегодня в Москве. Автор памятника Михаилу Калашникову ответил на критику Макаревича.

    Сенат Соединенных Штатов выделил 500 миллионов долларов на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны, заявил украинский президент Петр Порошенко. Сам Вашингтон, правда, пока молчит. Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму.

    Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Мария», бушующий в Атлантическом океане, достиг пятой максимальной категории по шкале Саффира — Симпсона. Ураган «Мария» достиг высшей категории опасности.

    Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о «залпе по журналистам» в ходе учений «Запад-2017» на полигоне в Ленобласти. Минобороны опровергло сообщения СМИ о «залпе по журналистам» в ходе «Запада-2017». Видеозапись, появившаяся в Сети, была снята в других условиях, причем тогда также никто не пострадал. Видео попадания ракеты в автомобиль снято не на учениях «Запад-2017» — Минобороны.

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она мечтает отправиться в путешествие по Транссибу. Пушков прокомментировал мечту Меркель проехать по Транссибу.

    Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли назвала фантастической реакцию государств-членов ООН на предложенную Дональдом Трампом декларацию о реформе организации. Хейли назвала фантастическим отклик на декларацию Трампа по реформе ООН.

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    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #сша #порошенко #калашников #запад-2017 #макаревич #ураган
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