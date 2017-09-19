Главные новости 19 сентября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 19 сентября.

Музыкант, глава группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал памятник оружейнику Михаилу Калашникову, торжественное открытие которого состоялось сегодня в Москве. Автор памятника Михаилу Калашникову ответил на критику Макаревича.

Сенат Соединенных Штатов выделил 500 миллионов долларов на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны, заявил украинский президент Петр Порошенко. Сам Вашингтон, правда, пока молчит. Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Мария», бушующий в Атлантическом океане, достиг пятой максимальной категории по шкале Саффира — Симпсона. Ураган «Мария» достиг высшей категории опасности.

Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о «залпе по журналистам» в ходе учений «Запад-2017» на полигоне в Ленобласти. Минобороны опровергло сообщения СМИ о «залпе по журналистам» в ходе «Запада-2017». Видеозапись, появившаяся в Сети, была снята в других условиях, причем тогда также никто не пострадал. Видео попадания ракеты в автомобиль снято не на учениях «Запад-2017» — Минобороны.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она мечтает отправиться в путешествие по Транссибу. Пушков прокомментировал мечту Меркель проехать по Транссибу.

Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли назвала фантастической реакцию государств-членов ООН на предложенную Дональдом Трампом декларацию о реформе организации. Хейли назвала фантастическим отклик на декларацию Трампа по реформе ООН.