Турция направила 30 вагонов с тяжелой военной техникой на границу с Сирией

В Избранное

Анкара, 19 сентября. Турция направила 30 вагонов с тяжелой военной техникой к границе с Сирией. Об этом сообщает информационное «Агентство Анадолу».

По данным агентства, Анкара перебрасывает военную технику из провинции Кыркларели на границу с Сирией, для усиления своих пограничных пунктов. Накануне Турция перебросила около 80 бронированных военно-транспортных средств в провинцию Хатай на границе с Сирией.

Стоит отметить, что в июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы национальной безопасности, которая исходит из региона.