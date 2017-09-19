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Новости Сирии
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Новости Сирии
Турция направила 30 вагонов с тяжелой военной техникой на границу с Сирией
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    Турция направила 30 вагонов с тяжелой военной техникой на границу с Сирией

    17:58  19 Сентября 2017  /обновлено: 18:00  19 Сентября 2017
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    Турция направила 30 вагонов с тяжелой военной техникой на границу с Сирией

    Анкара, 19 сентября. Турция направила 30 вагонов с тяжелой военной техникой к границе с Сирией. Об этом сообщает информационное «Агентство Анадолу».

    По данным агентства, Анкара перебрасывает военную технику из провинции Кыркларели на границу с Сирией, для усиления своих пограничных пунктов. Накануне Турция перебросила около 80 бронированных военно-транспортных средств в провинцию Хатай на границе с Сирией.

    Стоит отметить, что в июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы национальной безопасности, которая исходит из региона.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #граница #вооружение #техника
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